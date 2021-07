Filme-Abende an Xantener Südsee : Open-Air-Kino-Besucher können Film auswählen

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Xanten</irspacing> Am ersten August-Wochenende gibt es zweimal Open-Air-Kino an der Xantener Südsee. Vorher läuft eine Abstimmung darüber, welche Filme gezeigt werden. Fünf Vorschläge stehen zur Auswahl.

Der Xantener Hafen verwandelt sich bald für zwei Tage in ein Open-Air-Kino. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) veranstaltet am Freitag, 6. August, und am Samstag, 7. August, jeweils einen Film-Abend unter freiem Himmel. Dafür wird an der Heinz-Trauten-Promenade an der Xantener Südsee eine Leinwand aufgebaut, sie ist vier mal sieben Meter groß. Was darauf gezeigt wird, entscheidet sich in dieser Woche. Bis zum Sonntag, 25. Juli, läuft eine Online-Abstimmung. Das FZX stellt dafür fünf Filme zur Auswahl. Auf der Homepage, der Facebook- und der Instagramseite des Freizeitzentrums kann jeder seinen Favoriten nennen. Die beiden Titel mit den meisten Stimmen werden gezeigt. Die Abstimmung hat bereits begonnen. Folgende Filme schlägt das FZX vor: