Albert-Einstein-Forum : 120 Besucher bei Rückkehr des Kaarster Kinos

Kaarst Das Kaarster Kino ist zurück: Am Mittwoch wurde im Albert-Einstein-Forum der oscarprämierte Film „Nomadland“ gezeigt. Rund 120 Besucher schauten zu.

Am Mittwoch dann die Wiedereröffnung. 120 Besucher wollten sich „Nomadland“ nicht entgehen lassen, den mehrfach preisgekrönten Streifen, der in gewisser Weise sogar zur Situation des Kinos passt, geht es doch unter anderem um die Aufgabe des eigenen Heims. Schokolade und andere kleine Mitbringsel auf der Theke der Kinokassen brachten als süße Sympathiebekundungen zum Ausdruck, wie sehr sich die Kaarster auf die Wiedereröffnung ihres Kinos gefreut hatten.

„Frohes Neues Jahr“: So begrüßte ein Zuschauer das Kino-Team in Anspielung darauf, dass man sich am Mittwoch erstmals in diesem Jahr sehen konnte. Ab dem 23. August müssen die Kinoleute die Besucher wieder fragen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind.