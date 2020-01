Forscher: Filme im Kino sind emotionaler und besser : "Es lohnt sich immer noch, ins Kino zu gehen"

Regensburg Regensburger Wissenschaftlern zufolge erzeugt ein Kinobesuch ein emotional intensiveres Erlebnis von Filmen als der Streaming-Dienst zu Hause. Außerdem werden Streifen besser bewertet, wenn man sie auf großer Leinwand anschaut.

Das teilte die Universität am Dienstag mit. Dieser Effekt bleibe sogar bestehen, wenn man den gleichen Film erneut in anderer Umgebung anschaue. "Es lohnt sich also immer noch, ins Kino zu gehen", heißt es in der Mitteilung.