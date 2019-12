Agatha-Christie-Hommage : Ein Hercule Poirot für unsere Zeit

Christopher Plummer in „Knives out – Mord ist Familiensache“. Foto: dpa/-

Sehenswerter Krimi: „Knives Out“ mit Christopher Plummer und Daniel Craig.

(dpa) Ein riesiges Herrenhaus, ein Krimiautor mit aufgeschlitzter Kehle und seine schrägen Familienangehörigen, die alle guten Grund hatten, den eigenwilligen Patriarchen Harlan Thrombey ins Jenseits zu befördern. Mittendrin in diesem Schlamassel – im Stil eines Agatha-Christie-Krimis – thront ein selbstgefälliger Ermittler, der den mysteriösen Tod aufklären will. War es Mord oder Selbstmord? Für die Zuschauer ist es ein helles „Whodunit“-Vergnügen zum Miträtseln: Wer hat‘s getan?

James-Bond-Darsteller Daniel Craig (51) hat sichtlich Spaß daran, einmal nicht den coolen 007 zu mimen. In der Thriller-Komödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“ ist er Benoit Blanc, ein Privatdetektiv, der sich mit Zigarre im alten Ledersessel lässig zurücklehnt und mit breitem Südstaatenakzent die Tatverdächtigen vernimmt.

Rian Johnson, ein erklärter Agatha-Christie-Fan, schaute für „Knives Out“ ein bei ihrer Figur des Meisterdetektivs Hercule Poirot ab. Wie ein Krimi-Klassiker schwelgt der Film mit üppigen Kulissen in einer vergangenen Zeit. Doch Regisseur Johnson, der auch das Drehbuch schrieb, peppt seine Hommage mit zeitgemäßem Witz und politischen Anspielungen im Amerika unter Donald Trump auf. So geht es auch um Privilegien von Reichen, um rechte Gesinnung und um illegale Einwanderer. Marta, Tochter einer Latina-Frau ohne Papiere, wird von der Thrombey-Familie als fleißige Arbeiterin geschätzt. Doch da hört es mit der Kenntnis schon auf. Die einen glauben, sie stamme aus Ecuador, andere sprechen von Paraguay.

Die in Kuba geborene De Armas hat sich mit diesem Auftritt in Hollywood etabliert. Die 31-jährige ist für einen Golden Globe als beste Komödiendarstellerin nominiert. Auch Craig hat als Hauptdarsteller in einer Komödie Gewinnchancen.