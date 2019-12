Durch Kubricks Skandal-Film berühmt geworden : "Lolita"-Darstellerin Sue Lyon im Alter von 73 Jahren gestorben

Los Angeles Als 14-Jährige gelangte sie zu großer Berühmtheit: Die US-Schauspielerin Sue Lyon, die mit ihrer Rolle der "Lolita" in Stanley Kubricks gleichnamigem Skandal-Film für Aufsehen sorgte, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Lyon starb am Donnerstag in Los Angeles, wie die "New York Times" am Samstag unter Berufung auf einen Freund der Schauspielerin berichtete. Er machte demnach zunächst keine Angaben zu Lyons Todesursache.