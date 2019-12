Kinofilm : „Cats“ als computeranimiertes Gruselkabinett im Kino

Berlin Katzenjammer zu Weihnachten – den verschafft einem die Neuverfilmung von „Cats“. Schon seit den ersten Vorführungen ergießen sich Hohn und Spott über diesen „Horrorfilm des Jahres“ („Rolling Stone“).

Eigentlich sollte man meinen, dass mit heutigen Spezialeffekten Menschen auf der Leinwand perfekt zu Tieren mutieren können und so der Film dem Musical neue Möglichkeiten bietet. Die Katzen sind hier wie auf der Bühne Menschen auf zwei Beinen in Pelzkostümen, nur dass dieser Pelz nachträglich computeranimiert wurde. Das Fell wogt und wabert, aber völlig steril. Die Füße der tanzenden Katzen berühren nie den Boden, sie scheinen zu schweben in dieser Kulisse des nächtlichen Londons, die komplett via Greenscreen einmontiert wurde.