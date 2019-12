Actionfilm : Neue Engel für Charlie

Der Serien-Klassiker aus den 1970er Jahren wird für eine neue Generation im Kino aufbereitet. Das Ergebnis ist äußerst unterhaltsam.

Die TV-Serie „3 Engel für Charlie“ erlangte in den 1970er Jahren weltweiten Kultstatus, weil es die Macher bestens verstanden, die damalige feministische Emanzipationsbewegung aufzugreifen und hemmungslos zu kommerzialisieren. Mit okkulten Haarmähnen, schicken Outfits und coolen Karate-Moves ermittelten die privaten Geheimdienstlerinnen und konnten sich darauf verlassen, dass ihre männlichen Gegenüber sie stets unterschätzten. Dabei blieben auch in den illustren Kampfsequenzen die Föhnfrisuren der Damen genauso intakt wie der sexualisierte Blick der Kamera auf die Protagonistinnen.

Original In den USA wurde die Serie von 1976 bis 1981 ausgestrahlt und brachte es in fünf Staffeln auf insgesamt 115 Folgen.

Das gelingt am Anfang denn auch ziemlich gut, als die Engel einen Finanzbetrüger auffliegen lassen, der die falsche Blondine im Cocktail-Kleid fahrlässig unterbewertet. „Ich glaube Frauen können einfach alles“, sagt diese. „Nur weil sie es können, heißt es nicht, dass sie es sollten“, antwortet er in geübter Ignoranz, was der Undercover-Agentin ein müdes Lächeln entlockt. Wenige Sekunden später sehen sich der Geschäftsmann und seine Entourage einer weiblichen Übermacht gegenüber, die sie nach allen Regeln der Kampfkunst verprügelt, die Beweisstücke sichert und sich nach vollbrachter Tat lässig an der Außenfassade des Hotelhochhauses abseilt.