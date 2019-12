Coming Of Age : Huckleberry Finn für die Gegenwart

Info

Hauptdarsteller Shia LaBeouf war ein Kinderstar, er spielte Anfang der 2000er Jahre im Disney Channel in der Serie „Even Stevens“. Seinen Durchbruch im Kino erlebte er 2007 in dem Film „Transformers.“. Es folgten Auftritte in „Indiana Jones“ und „Wall Street“. Unter der Regie von Lars von Trier trat LaBeouf 2013 in „Nymphomaniac“ auf. Zuletzt war er in „Borg/McEnroe“ zu erleben.

Regisseur Tyler Nilson und Michael Schwartz haben vor dieser Produktion ausschließlich Kurzfilme und Dokumentationen gedreht. Sie schrieben auch das Drehbuch zum „Peanut Butter Falcon“ Die Reaktionen auf ihr Spielfilm-Debüt waren in den USA positiv. Es startete bereits im Augist in den USA. Bei einem Budget von sechs Millionen Dollar spielte der Film weltweit bisher bereits 20,8 Millionen Dollar ein.