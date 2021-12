Filme in der Fabrik Heeder : Wikinger erobern Spunk-Kinderkino

Wikingerjunge Hicks und Drache Ohnezahn sind am 13. Februar auf der Spunk-Leinwand zu sehen. Foto: DreamWorks/2010 DreamWorks Animation L.L.C.

Krefeld Der clevere Wickie, der schmächtige Hicks und der mächtige Wikingeranführer Haudrauf sind die Helden im Filmprogramm für ab Vierjährige. Es geht auch um zockende Onkels und vermisste Väter. Alle Filme bis zum Sommer.

(ped) Wer einmal versucht, einen 14-Jährigen in die Oper zu schleppen, der bisher die Spielekonsole für den Gipfel fantasieanregender Unterhaltung hielt, darf nicht mit Begeisterung rechnen. Kulturinteresse muss früh geweckt werden. In Krefeld gibt es viele Angebote schon für die Allerkleinsten: Theater, Vorlesenachmittage, Puppenspiel, Musik. Zu den traditionsreichsten Programmen gehört „spunk“, das Kinderkino in der Fabrik Heeder. „Wir zeigen ungewöhnliche, gute und ungewöhnlich gute Filme für Kinder“, ist das Motto des veranstaltenden Kulturbüros. Zielgruppe sind eigentlich die Fünf- bis Zehnjährigen. Doch auch Jüngere, Ältere und oft auch ihre Eltern haben Vergnügen an den Klassikern und neuen Filmen, die immer sonntags ab 10.30 Uhr in der Fabrik Heeder laufen. Das Kinderkinoprogramm für das erste Halbjahr 2022 ist jetzt erschienen.

„Casper und Emmas Winterferien“ am 16. Januar: Der norwegische Film wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Emma möchte Casper aufheitern und lädt ihn spontan auf die Berghütte der Freundin ihres Opas ein. Dort üben sie Skifahren, spielen im Schnee und haben jede Menge Spaß, wenn da nicht der Nachbarsjunge Peter wäre.

info Vorstellungen sonntags in der Fabrik Heeder Vorstellungen Studiobühne II der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130. Beginn jeweils 10.30 Uhr (am 24. April auch um 14 Uhr) Eintritt 2 Euro Karten an der Tageskasse 30 Minuten vor Filmbeginn. Es gilt die jeweilige Corona-Schutzverordnung NRW. Programm unter www.krefeld.de/kulturbuero, Flyer in Kultureinrichtungen, Rathaus und Bürgerservice-Stellen oder Telefon 02151 583611.

„Drachenzähmen leichtgemacht“ am 13. Februar richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Hicks ist der Sohn des Wikingeranführers Haudrauf. Doch er ist nicht stark, sondern schmächtig und ungeschickt. Dann erfährt er zufällig, dass Drachen gar nicht so gefährlich sind, wie immer alle behaupten. Sie teilen sogar gerne Futter und lassen sich kraulen. Das ändert vieles.

Wickies Abenteuer in der Michael-„Bully“-Herbig-Verfilmung sind am 24. April zu sehen. Foto: dapd

„Ich bin William“ am 13. März erzählt von William, der bei seinem Onkel Nils lebt in einer völlig vollgepackten Wohnung. Außerdem pokert Nils ständig und verliert eine Menge Geld. Er hat Schulden bei dem fiesen Gangster Djernis. Und der versteht keinen Spaß. Ob William die Situation retten kann? Der dänische Film ist geeignet ab acht Jahren.

„Wickie und die starken Männer“ am 24. April ist ein Klassiker. Für Kinder ab sechs Jahren ist die Serie von Regisseur Michael „Bully“ Herbig gedacht. Wickie zeigt, dass nicht nur Muskelkraft entscheidend ist, sondern vor allem Köpfchen, wenn es darum geht, die geraubten Kinder des Dorfes zu befreien.

Josephine Arendsen als Tess und Sonny Coops van Utteren als Sam in „Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“. Der Film lief im Herbst 2020 in den deutschen Kinos. Foto: dpa/-

„Mia und der weiße Löwe“ am 22. Mai ist ein französischer Film für Kinder ab acht Jahren. Mia zieht mit ihren Eltern nach Südafrika. Dort schließt sie Freundschaft mit einem weißen Löwenbaby: Charlie ist auf der Farm geboren worden. Die beiden sind bald unzertrennlich. Doch dann möchte Mias Vater das herangewachsene Tier verkaufen. Mia beschließt, mit Charlie zu fliehen.