Starker Anfang, schwaches Ende : Spionage-Drama mit viel Amore

Judi Dench ist der Lichtblick in dem Historienfilm „Geheimnis eines Lebens“, leider ist die 84-Jährige in dem Film aber insgesamt zu kurz zu sehen. Das Drama beginnt stark, verliert dann aber seine Wucht.

(dpa) Wenn man Schauspielerin Judi Dench für einen Film gewinnt, bedeutet das eigentlich Gutes. Die Grande Dame des britischen Kinos ist nun in „Geheimnis eines Lebens“ zu sehen. Die 84-Jährige spielt eine gealterte Forscherin namens Joan Stanley. Plötzlich steht der Geheimdienst MI5 vor Joans Tür, sie soll während des Zweiten Weltkriegs Forschungsergebnisse zur Atombombe an die Russen weitergeben haben.

Der Film setzt genau in diesem Moment ein, wechselt dann aber zu langen Rückblenden. Man sieht, wie die junge Joan (gespielt von Sophie Cookson) in den 1930ern in Cambridge studiert, linke Kommilitonen kennenlernt und in Diskussionsrunden rumhängt. Später wird sie als Physikerin für ein Forschungsprojekt angeworben. Der Forschungsinhalt: streng geheim.