Macher von „Independence Day“ : Roland Emmerich zeigt ersten Trailer für Kriegsdrama „Midway“

Los Angeles Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat am Donnerstag den ersten Trailer für sein Kriegsdrama „Midway“ ins Netz gestellt.

Der Kampf im Juni 1942 zwischen den USA und Japan drehte sich um die Inselgruppe Midway im Pazifik, ein halbes Jahr nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour in Hawaii. Emmerich (63, „Independence Day: Wiederkehr“) holte eine Starbesetzung vor die Kamera, darunter Luke Evans, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Ed Skrein und und Mandy Moore. „Midway“ kommt am 7. November in die deutschen Kinos.