Französische Komödie : Männer-Krisen in Azurblau

Männer-Krisen in Azurblau

„Ein Becken voller Männer“ bietet Psychologie beim Synchronschwimmen.

Die sportliche Disziplin des Männersynchronschwimmens erfreut sich im Kino in den letzten Jahren einer bemerkenswert erhöhten Beliebtheit. Nach der schwedischen Komödie „Männer im Wasser“ (2008) von Måns Herngren und „Swimming With Men“ (2018) des Briten Oliver Parker, haben nun auch die Franzosen mit Gilles Lellouches „Ein Becken voller Männer“ das Sujet aufgenommen.

Die Faszination der Filmemacher für das Männersynchronschwimmen liegt auf der Hand. Die Sportdisziplin wird vornehmlich von Frauen betrieben und wenn Männer in diese weibliche Domäne hineingeworfen werden, setzt das – so hofft man – automatisch komische Effekte frei. Außerdem ist das Schwimmbad per se ein cinegener Ort. Das türkisblaue Becken, die glitzernde Wasseroberfläche, die funktionale Architektur und die gleitenden Bewegungen der Schwimmer sind bestes Optikfutter für die große Leinwand.