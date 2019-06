Am 26. Juni : Einmaliges Kino-Erlebnis für „Star Trek“-Fans

BAJOR 25 Jahre nach dem Start von „Star Trek: Deep Space Nine“ kommt eine grandiose Dokumentation ins Kino – aber nur am Mittwoch, 26. Juni.

(tojo) 150.000 Dollar wollte Ira Steven Behr per Crowdfunding einsammeln für eine Doku über „Deep Space Nine“ (1993-1999), die dritte und wohl beste aller „Star Trek“-Serien, die er entscheidend geprägt hatte. Der Mann mit dem bunt gefärbten Bart hatte Sorge, an diesem Ziel zu scheitern, doch das stellte sich als unbegründet heraus: Nach kaum 24 Stunden war die Hürde genommen, insgesamt investierten begeisterte Fans 647.891 Dollar (rund 570.000 Euro). Die so finanzierte Dokumentation „What We Left Behind: Looking Back at Deep Space Nine“ zelebriert die Serie anhand von teils technisch aufgebohrten Original-Szenen, vor allem aber werden in 130 kurzweiligen Minuten ihre Entstehung und ihr Erbe beleuchtet. Gedankenspiele des damaligen Autorenteams zu einer achten Staffel sind das i-Tüpfelchen.