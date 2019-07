Ein Film voller Nostalgie : Glory Days of Rock ’n’ Roll

Helden der 80er Jahre: Eine Doku erzählt die Geschichte der Spider Murphy Gang. Die Band ist älter geworden, glücklich sind Günther Sigl und Barny Murphy aber trotzdem. Immer noch treten sie vor Publikum auf.

Ach, die Spider Murphy Gang! Anfang der 80er Jahre war das, da sang sie „Skandal im Sperrbezirk“, „Wo bist Du“ und „Schickeria“. Sie brachte das Bayerische zum Swingen, Rock ’n’ Roll aus München, und das klang so: „Jeder spielt‘n Superstar / Und sauft en Schampus an der Bar / In der Schickeria“. Eine Herzensband, grundsympathisch, lustig, und für Menschen, die sich gerade erst für Musik zu interessieren begannen, eine Brücke zum Werk der Helden Beatles, Elvis und Chuck Berry. Bis 1984 reihten sie Hit an Hit, und als sie 1985 die ziemlich unterirdische Single mit dem Titel „Cadillac“ herausbrachten, ahnte man schon, dass das nicht ewig so weitergehen würde. Tatsächlich hat man dann auch sehr lange nichts von ihnen gehört.