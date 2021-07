Coronakonformes Event : Fahrradkonzert auf dem Tempelhofer Rollfeld - Applaus gibt's per Klingel

Die Musikerin Giorgia May gibt in Berlin auf dem Rollfeld des Tempelhofer Felds ein Fahrradkonzert - die Livemusik erreicht die radelnden Zuhörer über Funk. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Musiker spielen von einer mobilen Bühne - das Publikum hört von Fahrrädern aus über Kopfhörer zu. Auf dem ehemaligen Flughafengelände in Berlin-Tempelhof finden besondere Konzerte statt.

Mit einer Gitarre in der Hand und einem Mikrofon rollt Giorgia May auf einem Lastenanhänger rückwärts dem Abendrot entgegen. Vor ihr sind knapp 40 Fahrradfahrer, die ihrem Gesang über Kopfhörer lauschen. Ihre Bühne ist die weite Rollbahn des ehemaligen Tempelhofer Flughafens in Berlin. Applaus nach einem Lied erhält die aus England stammende Sängerin in Form von klingelnden Fahrrädern.