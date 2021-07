„The Little Things“ : Düsterer Cop-Thriller mit Denzel Washington

Denzel Washington (M.) als Sheriff Deke und Rami Malek (l.) als Detective Jim Baxter. Foto: dpa/-

Das Drehbuch stammt noch aus dem 90er-Jahren: „The Little Things“ ist ein intensiver Film, der von zwei großartigen Hauptdarstellern getragen wird.

Als der Hilfssheriff Joe „Deke” Deacon (Denzel Washington) in dienstlicher Angelegenheit aus der kalifornischen Provinz nach Los Angeles entsandt wird, holt ihn die eigene Vergangenheit ein. Vor fünf Jahren war Deke noch ein hoch angesehener Ermittler im L.A.P.D, bis der ungelöste Fall eines Serienkillers ihn an seine professionellen und persönlichen Grenzen brachte. Eine Suspendierung, eine Scheidung, ein Herzinfarkt und drei Bypass-Operationen waren die Folgen seines kriminalpolizeilichen Burnouts. Der frühere Vorgesetzte und einige Kollegen sind nicht gut auf ihn zu sprechen. Aber der junge Nachfolger Jim Baxter (Rami Malek) erhofft sich von dem Vorgänger kompetente Hilfe in einem Fall, der dem früheren sehr ähnelt.

Es dauert nicht lange, da sieht Deke wieder die Bilder der Frauen vor sich, deren Ermordung er seinerzeit nicht verhindern konnte. Die Geister der Verstorbenen sprechen mit ihm, genauso wie Deke mit der Leiche redet, die als jüngstes Opfer auf dem Obduktionstisch liegt. Ähnlich wie Deke damals ist auch sein jüngerer Nachfolger versessen darauf, den Täter zu finden. Schon bald haben die beiden versierten Ermittler mit Albert Sparma (Jared Leto) einen Verdächtigen im Visier, der genau ins Täterprofil passt. Allein es fehlen eindeutige Beweise und das weiß auch Sparma, der in seiner Wohnung rund um die Uhr den Polizeifunk abhört, ein profundes Wissen über ungeklärte Mordfälle angesammelt hat und die beiden Cops genüsslich an der Nase herumführt.

John Lee Hancocks „The Little Things“ ist ein Noir-Thriller, in dem es weniger um die Auflösung einer Mordserie geht als vielmehr um die nagende Kraft der Ungewissheit, gegen die beide Polizisten bis zur Verzweiflung ankämpfen. Hancock hat das Drehbuch bereits Mitte der 90er ursprünglich für Steven Spielberg geschrieben – in einer Zeit, in der mit Jonathan Demmes „Das Schweigen der Lämmer“(1991) und David Finchers „Seven“ (1995) das Serienkiller-Genre seine größten und düstersten Erfolge feierte.

Und so wirkt „The Little Things“ auf interessante Weise antiquiert. Nicht nur weil die Handlung in den 90ern fernab von Mobiltelefonen und genetischen Fingerabdrücken angesiedelt ist, sondern auch, weil Hancock gar nicht erst so tut, als wolle er das Genre mit Innovationen neu erfinden.

„The Little Things“ lebt von seiner unaufgeregten Stilsicherheit und dem fabelhaften Denzel Washington, der die angegriffene Seele seiner Figur kunstvoll über Bande sichtbar macht. Einen äußerst interessanten, schauspielerischen Kontrast bildet dazu Rami Malek („Bohemian Rapsody“) als ehrgeiziger Karrierist, dessen strahlendes Selbstbewusstsein tiefe Risse bekommt, als er sich in einen Fall verrennt, der die Wahrheit nicht ans Licht lassen will.