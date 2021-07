Eine Begegnung mit Judith Hermann : „Das Leben ist eine Reise ohne Ankunft“

Judith Hermann Foto: Andreas Labes

Düsseldorf/Berlin „Daheim“ ist der neue Bestseller von Judith Hermann. Ein poetischer Roman übers Älterwerden und die Einsicht, dass viele Lebensfragen am Ende unbeantwortet bleiben müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Für sie ist es die erste „richtige“ Lesung aus dem Roman. Dabei steht „Daheim“ jetzt schon seit geraumer Zeit weit oben auf den Bestsellerlisten. Jede Menge Lob hat es gegeben. Und wer es jetzt kauft, hält die 7. Auflage in seinen Händen. Zudem ist Judith Hermann als frisch gekürte Preisträgerin ins Düsseldorfer Heine Haus gekommen. Für „Daheim“ soll ihr Mitte September der Rheingau-Literaturpreis verliehen werden. Der ist mit 11.111 Euro und 111 Flaschen besten Rieslings dotiert. Und fürs kommende (im kommenden) Wintersemester wird sie die berühmte Frankfurter Poetik-Dozentur übernehmen. Drei Vorlesungen, um über das eigene Schreiben Auskunft zu geben. Genau das aber findet Hermann schwierig. Das ist grad so, als würde ein Zauberer seine Tricks verraten, sagt sie in der Literaturhandlung Müller und Böhm.

Judith Hermann ist mit „Sommerhaus, später“ viel Sensationelles gelungen. Ein grandioses Debüt damals nur mit Erzählungen, in einer reduzierten und zugleich poetischen Sprache. Kein Vergleich schien für dieses Literaturereignis zu gering zu sein. Bis heute wird die große Alice Munro genannt. Das war 1998. „Die Autorin ist mir vertraut – und zugleich ist sie eine Fremde“, sagt Judith Hermann über sich. „Ich habe dieses Buch geschrieben? Es fällt mir beinah schwer, das glauben zu wollen.“

Info Mit „Sommerhaus, später“ debütierte sie 1998 Das neue Buch Judith Hermann: „Daheim“. S. Fischer, 189 Seiten, 21 Euro Die Autorin 1970 in Berlin-Tempelhof geboren; sie Germanistik und Philosophie und besuchte die Berliner Journalistenschule. 1998 veröffentlichte sie ihren ersten Erzählungenband „Sommerhaus, später“. Auszeichnungen unter anderem Bremer Literaturförderpreis und Hugo-Ball-Förderpreis (beide 1999) Kleist-Preis (2001), Friedrich-Hölderlin-Preis (2009), Rheingau Literaturpreis (2021)

Judith Hermann ist jetzt 51 Jahre alt. Und dass ihr neuer Roman ein Buch auch übers Älterwerden ist, überrascht vielleicht nicht. Doch genauso wenig darf es einen überraschen, dass es auf nur 190 Seiten viel mehr geworden ist: ein Erschrecken über unser so unbestimmbares Leben, ein Arrangement mit der Einsamkeit und ein trotziges Einverständnis damit, dass am Ende doch nicht alles zu erklären sein wird. In „Sommerhaus, später“ hätten sich die Figuren, „und ich mir mit ihnen, genau das vorgestellt: Das Leben ist eine Reise, an deren Ende es eine Ankunft geben wird, die die Dinge ein für alle Mal in Ordnung bringt, beglückend und richtig. Heimkehr und Hafen, das Haus für die Familie, der große Tisch für die Freunde“, sagt sie. Die Familie sei natürlich ein starker Faktor, und die Freunde seien das auch. Aber dieses Bild vom Finale habe sich für sie zumindest abgeschwächt.

Wer „Daheim“ liest, merkt bald, dass es keineswegs bloß um die wieder und wieder durchgekauten Phänomene von Altersdesillusionierung oder gar Alterskapitulation geht. Dafür ist Literatur viel zu neugierig. Gute Romane stellen uns Fragen und verweigern störrisch Antworten.

Judith Hermanns Figuren sind mit ihr älter geworden. Und so ist ihre Ich-Erzählerin nur ein wenig jünger als sie. Das ist eine Frau, die in sogenannten jungen Jahren in einer Zigarettenfabrik arbeitete und es liebte, in sommerlichen Nächten vom Balkon aus eine Tankstelle zu beobachten. Irgendwann hat sie geheiratet und ein Kind bekommen. Und als es auszog und auf wilde Welterkundung ging, trennten sich die Eltern. Nun lebt die Erzählerin in einem kleinen, wenig schmucken Haus irgendwo an der norddeutschen Küste, sie arbeitet in der Kneipe ihres deutlich älteren Bruders, lernt ihre eigenwillig robuste Nachbarin kennen, die Künstlerin Mimi, und geht ein nur schwer verständliches und wenig romantisches Verhältnis mit deren Bruder ein – mit Arild, einem wortkargen Schweinebauern.

„Daheim“ ist eine Erkundung, auch für Judith Hermann. Dass nach 25 Seiten die Einstiegsepisode mit der lakonischen Verabschiedung „Das war’s, das wollte ich dir erzählen“ unvermittelt endet und das Buch mit einem Sprung von dreißig Jahren fortgesetzt wird, hat seinen Grund. Auch dieses Buch sollte eine Kurzgeschichte bleiben, doch war es diesmal die Neugier der Autorin, weiterzuschreiben. Sie wollte einfach erfahren, was aus dieser Frau wird, sagt sie. Als erzähle sich die Geschichte selbst und bedürfe allenfalls einer Assistentin.

Und diese Geschichte weiß von zersägten Jungfrauen in billigen Zauberkisten zu erzählen, von nutzlosen Marderfallen, einer geschändeten Nixe und einer ermordeten jungen Frau, von Höhlen, gedämpfter Sehnsucht, vom Schwimmen im Meer. „Daheim“ ist nicht der Roman dieses Sommers, sondern einer Generation. „Diese Welt ist meine Welt, weil ich gerade hier bin, das ist alles“, sagt die Erzählerin irgendwann.

Wobei sich für Judith Hermann sogenannte Lebensfragen von 50-Jährigen kaum von denen unterscheiden, die sich 20-Jährige stellen. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, welche Zusammenhänge ergeben Sinn und welche sind schlicht illusorisch – sie habe sich mit 20 dieselben Fragen gestellt wie heute mit 50. „Aber mit 20 dachte ich, es gäbe auf diese Fragen eindeutige Antworten. Mit 50 meine ich verstanden zu haben, dass es nur Mutmaßungen gibt, keine endgültigen Ergebnisse“, sagt sie. Trotzdem sei es richtig, sich diese Fragen zu stellen, man könne lernen, so Hermann, „ihre Unbeantwortbarkeit auszuhalten“.