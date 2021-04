Die Töchter der Gründer erinnern sich : Ein Theater, das nie aufgab

Maria und Dorothea Zangerle sind mit der wechselhaften Geschichte des Düsseldorfer Marionetten-Theaters seit ihrer Kindheit verbunden. Gegründet wurde die Bühne 1925 von ihrem Vater und dessen Bruder.

Das Ringen um die kostspielige Sanierung des Marionetten-Theaters hat viele Düsseldorfer bewegt. Anton Bachleitners berechtigte Klage, er bange nach 40 Jahren um sein Lebenswerk, stieß eine groß angelegte Spendenaktion an. Nur so war es möglich, den Umbau zu finanzieren und damit die Zukunft der Bühne zu sichern.

Die Schwestern Maria und Dorothea Zangerle verfolgten das Geschehen mit besonderen Gefühlen. Beide gehörten zeitweilig dem Vorstand des Marionetten-Theaters an und sind bis heute im Freundeskreis. Doch da ist noch weit mehr. Bei den jüngsten Schlagzeilen flammten Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend auf. Und damit der Gedanke: „Da fehlt doch etwas!" Die von dramatischen Ereignissen geprägte Historie der Puppenbühne und das Lebenswerk ihrer Eltern dürfe nicht in Vergessenheit geraten, mahnen sie. „Ein fortwährender Existenzkampf, den wir als Kinder hautnah miterlebten", erzählen die Geschwister, die nicht weit voneinander entfernt in Düsseldorf wohnen.

Info Geschichte des Marionetten-Theaters Stationen Nach Standorten in Köln, Frankfurt und Steinau an der Straße zog das 1925 von Franz und Emanuel Zangerle gegründete Theater Rheinischer Marionetten 1956 nach Düsseldorf. 1966 erhielt es seinen endgültigen Standort in der Bilker Str. 7. Programm Nach dem Tod der Brüder übernahm Anton Bachleitner 1981 die künstlerische Leitung der einzigen Puppenbühne Deutschlands mit einem Programm für Erwachsene. 1986 wurde sie umbenannt in Düsseldorfer Marionetten-Theater. Es kam zu einer fruchtbaren Kooperation mit dem Autor Michael Ende und dem Komponisten Wilfried Hiller. 2021 steht eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes an.

Gegründet wurde das „Theater Rheinischer Marionetten" vor bald 100 Jahren von ihrem Vater Franz Zangerle und dessen Bruder Emanuel. In einem Turm der Hohenzollernbrücke in Köln nahm es 1925 mit „Dr. Faustus" seinen Anfang, schon damals spielte man Stücke für Erwachsene. Franz wollte ursprünglich Lehrer werden, Emanuel hatte Theaterwissenschaft studiert. Er war es, der die hölzernen Geschöpfe baute, die Bruder Franz, später mit Hilfe seiner Frau Luise, technisch beweglich machte und sie meisterhaft ins Spiel brachte.

Nach verheißungsvollen Jahren wuchs ab 1933 die schwelende Bedrohung durch die politischen Verhältnisse. Bis hin zu jenem Tag, als nach einem Bombenangriff 1942 im brennenden Köln auch das Theater und die Wohnung der Zangerles in Flammen aufgingen. Wohin jetzt? In der Alten Oper Frankfurt sollte das Theater seine neue Heimstatt finden. Noch war Krieg. Am Vorabend der Premiere „Dr. Faustus": ein Volltreffer. Wieder alles zerstört.

Nächster Zufluchtsort wurde Steinau an der Straße, die Stadt der Brüder Grimm. „Mit ihrer Hände Arbeit haben Eltern und Verwandte versucht, aus dem Nichts etwas zu schaffen und die Theatertradition hochzuhalten", erzählen die Schwestern. Es gelang. Am 17. Dezember 1949 eröffnete im Beisein von viel Prominenz das nach Hessen verlegte Theater Rheinischer Marionetten, wiederum mit „Dr. Faustus".

Maria und Dorothea haben schöne Erinnerungen an Steinau und das aufblühende Theater. Dennoch beantragte die Familie ihren Rückzug in die britische Zone am Rhein, wo sie sich ein größeres Publikum erhoffte. Bei der Bewilligung war Düsseldorf flinker als Köln, garantierte zudem eine großzügige Förderung.

Am 15. Juni 1956 hob sich an der Wallstraße 33 der Vorhang. Premiere von „Dr. Faustus". Doch wie viel Künstler-Pech kann man haben? Der Abriss des Nachbarhauses hatte das Gebäude baufällig gemacht, ein erneuter Umzug wurde notwendig. Bei der Wiedereröffnung am 7. November 1966 in der Bilker Straße 7, bis heute Sitz der Bühne, spielte man dann lieber „Die Kluge".

Dorothea und Maria Zangerle berichten von Jahren der Entbehrung, trotz der guten Vernetzung mit den Kulturinstitutionen: „Düsseldorf lag noch in Trümmern. Viel Geld verdienen konnte man mit dem Puppenspiel nicht. Unsere Mutter arbeitete bei der Finanzdirektion, um die Bühne über Wasser zu halten. Abends war sie im Theater, hat geschuftet bis Mitternacht."

Sie seien voller Bewunderung für ihre Eltern, die nie abließen von ihrem Traum und immer den Mut zu einem Neuanfang aufbrachten, so widrig die Umstände auch waren, berichten die Schwestern. „Das hat uns geprägt", sagen sie, „so sind wir auch. Nicht unterzukriegen." Dennoch wollte keine von beiden 1973 nach dem Rückzug des Vaters das Theater fortführen (Emanuel war bereits 1968 verstorben). „Lust hätten wir schon gehabt", sagt Dorothea Zangerle, „aber wir brauchten einen Beruf, die Not sollte irgendwann ein Ende haben." An leitender Stelle im Pflegedienst trug sie Verantwortung für 600 Mitarbeiter.