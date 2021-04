Haan : „Hotzenplotz“: Theater gastiert per Video

Haan Das Gastspiel des Niederrhein-Theaters findet auf der Haan-Webseite statt. Gezeigt wird ein bekanntes Theaterstück für Kinder.

Das Niederrhein-Theater aus Brüggen hat in Haan viele Freunde. Und eine besondere Beziehung zur Gartenstadt: Denn Ensemble-Mitglied Verena Bill ist Haanerin. Wegen der Corona-Pandemie kann das Gastspiel „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ nicht auf einer Haaner Bühne aufgeführt werden. Dennoch muss das Publikum nicht verzichten. Denn Räuber Hotzenplotz schleicht sich per Video in die Haaner Haushalte. Bis zum 10. Mai bietet die Städtische Kulturarbeit das Theatervideo auf der Homepage der Stadt Haan unter „Veranstaltungen“ an.