Die Natur im Wohnzimmer : Freche Vögel und berührenden Begegnungen – Fünf Tierdokumentationen für ein entspanntes Wochenende

Die Kameraleute sind bei den Aufnahmen immer mitten im Geschehen. Foto: Sophie Lanfear/Silverback/Netflix

Von der Arktis bis in die Wüste gibt es überall auf dem Planeten, spannende Ökosysteme zu entdecken. Dokumentationen lassen uns an diese Orte reisen, ohne dabei vom Sofa aufstehen zu müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Wegener

Manchmal muss ich einfach den Alltag vergessen und den Kopf freikriegen. Das war schon vor der Corona-Pandemie so und ist jetzt umso wichtiger. Perfekt für die gedanklichen Kurzurlaube sind Tierdokumentationen. Wenn ich riesigen Vogelschwärme am Amazonas zusehe oder einen sibirischen Tiger bei der Jagd begleite, bin ich sofort an einem anderen Ort. Langweilig wird diese Reise nie, denn die Natur überrascht immer wieder mit neuen faszinierenden Facetten. Durch die verbesserten Aufnahmetechniken wird mir das Ganze dann auch noch perfekt inszeniert präsentiert. Das Wetter mag noch so trist sein. Sobald sich die Vielfalt des Planeten in aller Farbenpracht vor mir ausbreitet, geht in meinem Wohnzimmer die Sonne auf. Deswegen folgen jetzt fünf meiner Lieblingsdokumentationen über die Tier- und Pflanzenwelt.

Mein Lehrer, der Krake (Netflix)

Der Filmemacher Craig Foster steckt in einer tiefen Krise. Jahrelang hat er hochwertige Tierdokumentationen gedreht, doch jetzt fordert die intensive Arbeit ihren Tribut. Foster leidet unter Burnout. Er beschließt, sein Leben zu ändern und flieht in den dichten Algenwald unweit seines Hauses an der Küste Südafrikas. Bei einem der Ausflüge trifft er auf ein Oktopus-Weibchen. Zarghaft entsteht von da an zwischen den beiden eine faszinierende Beziehung, die den Zuschauer auch lange nach dem Ende des Films noch beschäftigt. „Mein Lehrer, der Krake“ ist voller spannender, berührend schöner und auch trauriger Momente, die nie künstlich inszeniert, sondern immer authentisch und lebensecht wirken. Gleichzeitig lernt man gemeinsam mit Foster viel über den Alltag und das Verhalten von Kraken. Der Zuschauer ist an der Seite des Filmemachers, wenn er die fremde und unwirkliche Unterwasserwelt erforscht und deren achtarmige Bewohnerin begleitet. Die außergewöhnliche Geschichte wurde 2021 völlig zurecht mit dem Oscar ausgezeichnet. Zum Film

Mensch und Krage kommen sich in der Doku sehr nah. Foto: Tom Foster/Netflix/Tom Foster

Penguins (Disney Plus)

Steve ist kein typischer Held. Ständig stolpert er über seine Flossen, anstelle eines Waschbrettbauches trägt er eine ordentliche Plauze vor sich her, und außerdem ist der Adeliepinguin noch ziemlich grün hinter den Federn. Entsprechend unbeholfen stellt er sich in seinem ersten Frühling auf der Suche nach einer Partnerin an. Doch es ist gerade seine Unvollkommenheit, die Steve zum idealen Hauptdarsteller für die „Disney nature“-Produktion „Penguins“ macht. Vom ersten Moment der „Coming-of-age“-Geschichte an kann er sich der Sympathie des Zuschauers sicher sein. Das liegt vor allem an der temporeichen und intelligenten Inszenierung der Regisseuren Alastair Fothergill und Jeff Wilson. Gekonnt verflechten sie witzige Bilder, kindgerechte Dialoge und schwungvolle Musik miteinander. Wissenschaftliche Ansprüche darf man an die Dokumentation dagegen nicht stellen. Sie soll die Zuschauer unterhalten, und das gelingt über 76 Minuten hinweg auf großartige Weise. Infos zum Film

Verbale Auseinandersetzungen gehören zum Pinguinleben dazu. Foto: Disney nature

Vogeltanz (Netflix)

Ausgefeilte Tänze, komplexe Bauwerke, verführerische Gesänge – die Welt der Paradiesvögel ist voller unglaublicher und sonderbarer Rituale. Über 51 Minuten kommt der Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn die farbenfrohen Männchen sich unermüdlich bemühen, die gefiederte Damenwelt von sich zu überzeugen. Von witzigen Kommentaren und passender Musik untermalt, offenbart sich in der Doku eine exotische Parallelwelt mitten im Regenwald. Wer dem Breitschwanz-Paradiesschopf bei seinem perfekt choreografierten Paarungstanz zusieht, oder den Hüttengärtner bei dem Bau seiner Laube beobachtet, hat die Sorgen des Alltags ganz schnell vergessen. Zum Film

Wer Weibchen beeindrucken will, muss den Schnabel ganz schön voll nehmen. Foto: Netflix

Unser Planet – Hinter den Kulissen (Netflix)

Eine einzige Folge der Serie „Unser Planet“ hervorzuheben, fällt denkbar schwer, denn alle Folgen sind sehenswert. Die Filmemacher nehmen den Zuschauer mit in lebensfeindliche Eis- und Unterwasserwelten, in den Dschungel und die Savanne. Dabei wurden unglaubliche Aufnahmen produziert, die das Leben auf dem Planeten aus bisher unbekannten Blickwinkeln zeigen. Gleichzeitig hat jede Folge die wichtige und unmissverständliche Botschaft: Der Mensch muss sich für den Erhalt dieser faszinierenden Welten einsetzen, sonst werden sie bald nicht mehr existieren. Neben den tierischen Darstellern ist hier vor allem die Einsatzbereitschaft und Geduld der Kameraleute hervorzuheben. In der Folge „Hinter den Kulissen“ bekommt der Zuschauer einen Eindruck von den großen Strapazen, die alle Beteiligten auf sich nehmen mussten. Zum Film

Jahrelang waren die Kameraleute auf der Jagd nach dem sibirischen Tiger. Foto: Kieran O'Donovan