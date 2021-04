„Moskito-Küste“ bei AppleTV+ : Abenteuerserie mit Kinoformat

Justin Theroux spielt in der Serie „Moskito-Küste“ einen Familienvater, der von der NSA gesucht wird. Die Produktion nimmt Motive aus dem gleichnamigen Film mit Harrison Ford auf.

„Wie macht man Eis aus Feuer?“, fragt der Vater den Sohn und hält das Streichholz in den Ofen seiner kleinen Apparatur. Es ächzt, zischt, dampft und wenige Sekunden später fällt unten tatsächlich ein Eiswürfel heraus. Eine solche Feuer-Eis-Maschine war schon einmal 1986 auf der Kinoleinwand zu sehen. In Peter Weir‘s „Moskito-Küste“ stand sie vier Stockwerke hoch mitten im lateinamerikanischen Dschungel, und kein Geringerer als Harrison Ford führte den Dorfbewohnern die zivilisatorische Errungenschaft der Eisproduktion vor.

Nach dem Roman von Paul Theroux erzählte Weir die Geschichte des genialen Erfinders Allie Fox, der sich von der verrotteten US-Gesellschaft und dem drohenden Atomkrieg abwendete, um sich mit seiner Familie in der tropischen Wildnis ein neues Leben aufzubauen. Nun haben die Scouts von Apple TV+ Therouxs Roman noch einmal ausgegraben und nutzen das Aussteigerdrama als narratives Fundament für eine siebenteilige Serie. Dabei geht Drehbuchautor und Produzent Neil Cross („Luther“) sehr freizügig mit der literarischen Vorlage um, transferiert den Stoff in die Gegenwart, reichert ihn durch gesellschaftspolitische Verweise und Thriller-Elemente an, verändert die Familienbeziehungen und entwirft letztlich ein ausschweifendes Prequel zur Romanhandlung.