Gastbeitrag der Schriftstellerin Ingrid Bachér „Ausgeweitet wird die Grube“

Nun wird wieder abgeräumt, eine alte Kulturlandschaft mitten in unserem Land. Kontinuierlich verschwindet dort für immer, was in Jahrhunderten entstanden ist, Dörfer und Weiler, Wälder und Felder. Nichts bleibt zurück als die nackte Erde nach der Räumung. Und sie wird aufgerissen, abgebaggert, umgewälzt und fortgebracht. Ausgeweitet wird die Grube, tief hinab durch die archäologisch reichen Schichten der Vorvergangenheit. Abgepumpt wird das klarste Wasser, das sich in Jahrmillionen angesammelt hat. Abgeleitet und vergeudet wird es, um tiefer und tiefer zu gelangen, um endlich die Kohle herauszuholen. Ein riesiger Aufwand und doch lohnt er sich noch immer.