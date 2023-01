Social-Media-Nutzer rufen zu Boykott auf Shitstorm gegen Shirin David wegen Echtpelz und Werbekooperationen

In Schuhen mit pinkem Pelz, einer Pelzmütze sowie Pelzhandschuhen läuft Shirin David in eine McDonald’s Filiale und posiert mit einen riesigen Pappaufsteller von ihr selbst. Schon dafür hat sie einiges an Kritik von ihren eigentlichen Fans einstecken müssen. Nicht nur für die Werbekooperation mit der Fast-Food-Kette, die eben immer noch hauptsächlich für Fleischkonsum steht, sondern vor allem für ihr Outfit. Das besteht nämlich zu einem großen Teil aus Echthaarpelz. Doch anstatt mit einem offiziellen Statement kontert sie eine Woche später mit einem weiteren Beitrag auf ihrer Instagram-Seite, in dem sie sich eingehüllt in einen Pelzmantel präsentiert.