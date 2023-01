Musik von Ennio Morricone in Düsseldorf Im Paradies der Filmmusik

Wer das Düsseldorfer Konzert verpasst, kann sich trösten: Wie Gabriel Music in Bonn mitteilt, wird es im kommenden Jahr wiederholt. Zudem gibt es bei Youtube ein von Maestro Morricone 2007 auf dem Markusplatz in Venedig selbst dirigiertes Konzert, das die beiden bekanntesten Melodien von „Cinema Paradiso“ aufleuchten lässt. Gleich am Anfang dieser Sprung in die Septime beim Hauptthema – das geht ans Herz. Und gleich ist man reif für die Insel.