Verleihung der Golden Globes Comeback auf Bewährung

- Bestes Filmdrama: „The Fabelmans“

- Beste Komödie/Musical: „The Banshees of Inisherin“

- Beste Darsteller in einem Filmdrama: Austin Butler („Elvis“) und Cate Blanchett („Tár“)

- Beste Schauspielerin in Komödie/Musical: Michelle Yeoh („Everything Everywhere All At Once“), Ke Huy Quan („Everything Everywhere All At Once“), Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever“).

- Beste Comedy-Serie: „Abbott Elementary“

- Beste Dramaserie „House of the Dragon“

- Beste Miniserie/Fernsehfilm: „White Lotus“