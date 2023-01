„Songs of Surrender“ U2 veröffentlichen neues Album am 17. März

„Songs Of Surrender“ ist im Titel angelehnt und in kurzen Ausschnitten schon in der Audioversion der Autobiografie von Sänger Bono („Surrender - 40 Songs, eine Geschichte“) zu hören. In der Liste der Stücke finden sich unter anderem „With Or Without You“, „One“, „Beautiful Day“, „Sunday Bloody Sunday“ und „Invisible“. Es gibt neue Tempi, Tonarten und in einigen Fällen neue Akkorde und sogar Texte.