Familienkonzert ab sechs Jahren Die tönende Pralinenschachtel in der Tonhalle

Die Musiker der Düsseldorfer Symphoniker lassen sich im nächsten Familienkonzert in der Tonhalle in die Speisekarten gucken. Sie präsentieren unter dem Motto „Mahlzeit!“ ihre Lieblingshappen mal als Tafelmusik, mal als Riesensandwich, mal als Fingerfood und mal als kostbares Praliné – geboten wird ein Gaumen- und Ohrenschmaus für die ganze Familie. Das Konzert findet am Samstag, 4. Februar, 12 Uhr, im Rahmen der Familienkonzertwoche statt.