Kulturgüter Nofretete und Pergamonaltar sollen nicht zurückgegeben werden

Eine Rückgabe des Berliner Pergamonaltars und der Nofretete-Büste in die Herkunftsländer ist vom Senat nicht geplant. Das sagte Berlins Justizsenatorin Lena Kreck von den Linken am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. „Der Senat strebt nicht an, die Nofretete und den Pergamon-Altar wieder zurückzugeben.“