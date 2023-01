Schlagwort „Migrationshintergrund“ Deutschlands neue Realität

Anhand solcher Zahlen wird deutlich: Die Bundesrepublik ist längst ein Einwanderungsland. Daran gewöhnen sich Politik und Gesellschaft indes nur langsam. So wurde erst in den 90er-Jahren der sperrige Begriff „Migrationshintergrund“ von der Essener Pädagogikprofessorin Ursula Boos-Nünning als Reaktion auf eine veränderte Demografie geprägt. Obwohl bewusst neutral gewählt, ist er oft negativ konnotiert. Das hat Gründe. Überproportional häufig rückt der Migrationshintergrund im Zusammenhang mit schlechten Nachrichten in den Vordergrund. Kritisiert wird im öffentlichen Diskurs nicht nur, dass zu viele Menschen in die Sozialsysteme einwanderten und zu wenige ausländische Fachkräfte in den Arbeitsmarkt. Zu berechtigtem Unmut führt es zudem, wenn ausgerechnet solche Personen, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben und obendrein vom Staate leben, diesen nicht respektieren, ja sogar hassen. In nicht wenigen Einwandererfamilien steht ein Ehrenkodex weit über staatlichen Gesetzen.