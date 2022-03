Neues Musical in Köln : Das Moulin Rouge kommt im Oktober nach Deutschland

Köln „Moulin Rouge! Das Musical“ feiert im Oktober 2022 seine Deutschlandpremiere in Köln. Die Produktion kostet 20 Millionen Euro und verlangt eine fünfmonatige Schließung des Musical Domes in Köln.

Ein junger Schriftsteller verliebt sich in den Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge: Die stürmische Liebesgeschichte von Christian und Satine hat im Jahr 2001 das Publikum auf der Kinoleinwand in seinen Bann gezogen. Ab dem 19. Oktober wird „Moulin Rouge! Das Musical“ in einer deutschsprachigen Bühnenversion im Musical Dome in Köln zusehen sein.