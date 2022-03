Guide Michelin 2022 erschienen : Düsseldorf hat ein neues Sterne-Restaurant

Küchenchef Philipp Wolter im Phoenix. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zehn mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants gibt es in Düsseldorf. Das war im Vorjahr so und ist auch mit dem Erscheinen der neuen Ausgabe des Restaurantführers so geblieben. Aber: Ein Restaurant ist raus aus den Sternen, ein neues dabei.

Am Mittwoch ist die neue Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin erschienen. Wie in jedem Jahr haben auch diesmal die Gastronomen der Spitzenklasse gespannt auf das Ergebnis der Testesser gewartet. An der Gesamtzahl der ausgezeichneten Restaurants hat sich in Düsseldorf nichts geändert, nach wie vor dürfen sich zehn Gourmet-Tempel mit einem Stern schmücken. Aber eine Änderung gab es doch.

Im „Phoenix“ im Dreischeibenhaus war die Freude groß, man wurde neu in die Riege der Top-Restaurants aufgenommen. „Wir sind wirklich sehr stolz darauf“, sagte eine glückliche Mitarbeiterin am Telefon. Geschäftsführerin Tanja Wolter war gerade nicht zu sprechen.

Anders im „Fritz‘s Frau Franzi“ an der Adersstraße unweit der Kö. Dort muss man künftig auf den Stern verzichten. Den Grund dafür kann sich Geschäftsführerin Evi Hermann gut vorstellen: „Unser Sternekoch Benjamin Kriegel ist ja ins Steigenberger gewechselt. Und sein Nachfolger kommt erst Ende April.“ Das wird Tobias Rocholl sein, der bislang - ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnet - in Bad Neuenahr-Ahrweiler gekocht hat.

„Ich kann den Michelin absolut verstehen, man kann ja kein Restaurant bewerten, das keinen Küchenchef hat“, sagt Hermann. Sie sei aber sehr zuversichtlich, dass Rocholl dem „Fritz‘s Frau Franzi“ im kommenden Jahr wieder zu einem Stern verhelfen wird.

Neben dem Neueinsteiger „Phoenix“ haben folgenden Restaurants in Düsseldorf wie im Vorjahr wieder einen Michelin-Stern verliehen bekommen: „1876 Daniel Dal-Ben“, „Agata's“, „Berens am Kai“, „Dr. Kosch“, „Im Schiffchen“, „Le Flair“, „Nagaya“, „Setzkasten“ sowie das „Yoshi by Nagaya“.

Damit hat Düsseldorf neben Köln seine Position als Gourmet-Hochburg in NRW verteidigt - mit leichtem Vorsprung für die Domstadt. Direkt in Köln und im nahe gelegenen Bergisch Gladbach sind drei der vier Zwei-Sterne-Lokale angesiedelt. Hinzu kommen elf Ein-Sterne-Restaurants.