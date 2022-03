Lit.Cologne startet mit Solidaritätsveranstaltung : Mit Worten ist die Ukraine nicht zu verteidigen

Schriftsteller Navid Kermani. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist die Lit.Cologne wieder gestartet: mit einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine und der Frage unter den Autoren, wie Europa sich verhalten sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Die Solidarität mit der Ukraine macht auch vor Berliner Ballen nicht Halt. Mit blauer und gelber Lebensmittelfarbe erlebt das Karnevalsteilchen seinen Wandel zum Protestgebäck, jetzt verabreicht im Kölner Tanzbrunnen. Dort also startete nach zweijähriger Pause wieder leibhaftig die Lit.Cologne, aber so richtig auch wieder nicht – zumindest nicht nach ursprünglicher Planung. Denn an ein Nachdenken über den Krieg in der Ukraine kommt keine Veranstaltung vorbei, die sich über Gott und die Welt Gedanken macht. Innerhalb weniger Tage wurde darum eine Solidaritätsveranstaltung organisiert, mit dem unmissverständlichen Titel „Nein zum Krieg!“ und diesen Gästen: Autor und Friedenspreisträger Navid Kermani, die Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann, Publizist und Pen-Präsident Deniz Yücel, schließlich der belarussische, in Deutschland lebende Autor Sasha Filipenko.

Nun sind Schriftsteller keine Welterklärer. Erst recht keine Bescheidwisser. Aber doch kluge Fragesteller, die manchmal unsere schönen Gewissheiten ins Wanken bringen. Wie Kermani, der erst einmal den Sinn solcher Solidaritätsveranstaltung wenigstens hinterfragte. Denn wie reagierten wir nach seinen Worten zum Beispiel auf Grosny, der von den Russen vollständig zerstörten tschetschenischen Hauptstadt? Wie auf Aleppo? Auf die Besetzung der Krim? „Wer dann nicht reagiert, darf sich nicht wundern, wenn der Krieg plötzlich hier ist.“ Eine vergleichbare Solidarität habe es damals jedenfalls nicht gegeben. So gut und richtig jetzt unsere Zeichen der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft auch sind, so säte Kermani doch auch Zweifel unter den Anwesenden, ob unser Handeln wirklich auch Ausdruck eines Verstehens ist. Und er stellte die für viele an diesem Abend unromantische Frage, ob in zwei oder drei Monaten in unseren Städten wohl noch immer die Ukraine-Fahnen wehen.

Es ging dann viel über Putin. Das ist leichter, weil über Russlands inzwischen totalitären Präsidenten die Meinungen nicht auseinander gehen: Putin, so sagt Deniz Yücel, habe den KGB-Offizier in sich nie ablegen können. Jetzt säße er an seinem „paranoiden Tisch“ und spiele sich als neuer russischer Zar auf. Seine Maske sei abgefallen; dahinter werde die Gier nach absoluter Macht sichtbar. Darum habe er nicht nur die Ukraine, sondern Europa im Blick. Aber dennoch sei dieser „Putinismus zum Untergang geweiht“.

Und wie um die Angst zu bannen, kam auch das Anekdotische zur Sprache. Über Putin, der kaum Ahnung vom Internet habe und sich die ausgewählten Nachrichten des Tages morgens in Mappen bringen ließe. Der den Bezug zur Realität vollständig verloren habe und eigentlich weniger die Ukraine bekämpfe, sondern vielmehr die Zeit. Er versuche, so Sasha Filipenko, das Land mit aller Macht wieder in die Vergangenheit zu bringen, am besten ins Mittelalter.

Was aber tun? Für Deniz Yücel werde man „mit der Waffe des Wortes die Ukraine nicht verteidigen können“, wobei Salzmann doch für Ihren Berufsstand eintrat und zumindest klarstellen wollte, dass es „nicht albern ist, das Wort zu erheben“. Einig waren sich beide dann wieder im militärischen Vorhaben, eine Flugverbotsszene über die Ukraine einzurichten. Das „wäre eine gute Idee“, so Yücel. Und Salzmann: „Schließt den Himmel über der Ukraine!“ Allein Navid Kermani blieb als Bedenkenträger übrig, der davor warnte, die Eskalationsspirale immer noch weiterzudrehen. Er rief alle auf, besser den eigenen Energieverbrauch zu drosseln.