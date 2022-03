„Petite Maman“ : Reise in Mutters Kindheit

Ein Mädchen freundet sich mit den jüngeren Ich seiner Mutter an. Der märchenhafte Film „Petite Maman“ reißt die Grenzen zwischen den Generationen ein.

Die achtjährige Nelly (Joséphine Sanz) geht im Seniorenheim von einem Zimmer zum nächsten und verabschiedet sich nacheinander von den alten Damen. In dem letzten Raum, den sie betritt, ist niemand mehr, dem sie „Auf Wiedersehen“ sagen kann. Die geliebte Oma ist vor kurzem plötzlich gestorben. Nellys Mutter Marion (Nina Meurisse) packt gerade die letzten Habseligkeiten ein. Das Mädchen nimmt den Stock, auf den sich die gehbehinderte Großmutter fast ihr ganzes Leben lang gestützt hat, in ihre Arme. Aber damit ist der Abschied noch nicht zu Ende.

Vom Pflegeheim geht es mit den Eltern aufs Land zu dem Haus, in dem die Verstorbene lange Jahre lebte und Marion aufgewachsen ist. Für den späteren Verkauf muss alles leergeräumt werden. Ein paar Tage Arbeit und viele Erinnerungen liegen vor ihnen. Während die Erwachsenen Schränke ausräumen und Möbel verrücken, streift das Mädchen durch den nahegelegenen Wald, in dem schon Marion spielte. Als die an Depressionen leidende Mutter überraschend abreist, bleiben Tochter und Vater in dem halb leeren Haus, durch dessen Fenster die Schatten der Bäume nachts wie wilde Tiere aussehen. Aber dann trifft Nelly im Wald auf ein Mädchen (Gabrielle Sanz), das ihr selbst zum Verwechseln ähnlich sieht und den Namen ihrer Mutter trägt.