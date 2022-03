Auftritt von Hip-Hop-Star : Rapper 50 Cent kommt für ein Konzert nach Deutschland

Berlin Für den US-Musiker ist es nach Angaben des Veranstalters der erste Auftritt in Deutschland seit zwölf Jahren. Zuletzt war 50 Cent bei der Halbzeitshow des Superbowls zu sehen.

Rapper 50 Cent tourt durch Europa und gibt am 25. Juni sein einziges Deutschlandkonzert in Berlin. Der US-Musiker tritt bei seiner Tournee dann in der Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof auf, weitere Stationen sind unter anderem London, Dublin und Paris.