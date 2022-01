Ampel plant 100.000 neue bezahlbare Wohnungen pro Jahr : Wohnungswirtschaft fordert fünf Milliarden pro Jahr für Sozialwohnungen

Berlin Ein Verbändebündnis aus Mieterbund, IG BAU und Caritas will an diesem Freitag einen „Deutschland-Plan fürs soziale Bauen“ vorlegen. Die Wohnungswirtschaft fordert im Vorfeld deutlich mehr Fördermittel. Ökonomen kritisieren, dass mehr als die Hälfte der Mieter von Sozialwohnungen gar nicht armutsgefährdet seien.

Der Chef des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, hat Bund und Länder aufgefordert, die jährliche Förderung für den Sozialwohnungsbau auf fünf Milliarden Euro zu erhöhen. „Um bezahlbares Wohnen in Deutschland unabhängig vom Geldbeutel für alle Menschen zu ermöglichen, muss die soziale Wohnraumförderung auf fünf Milliarden Euro pro Jahr erhöht und von den Ländern kofinanziert werden“, sagte Gedaschko unserer Redaktion. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und die Länder hatten sich im Dezember darauf geeinigt, den Sozialwohnungsbau ab 2022 mit jährlich zwei Milliarden Euro zu fördern, davon kommt eine Milliarde vom Bund. Geywitz plant, ab 2023 eine weitere „Klima-Milliarde“ in den klimagerechten sozialen Wohnungsbau zu investieren.

Um den hohen Bedarf an sozialem Wohnraum zu decken, hat die neue Bundesregierung die Zielmarke bei 100.000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr gesetzt. Im Jahr 2020 wurde aber mit 30.000 Sozialwohnungen nur etwa ein Drittel der benötigten Einheiten errichtet. Sollte sich diese Entwicklung unverändert fortsetzen, werden also bis 2030 rund 700.000 weitere Sozialwohnungen fehlen, so Gedaschko. An diesem Freitag will ein Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ aus Mieterbund, IG BAU und der Caritas-Behindertenhilfe mit Partnern der Bauwirtschaft einen „Sozialen Bauplan für Deutschland“ vorlegen.