Wohnungsbau in Dormagen : Startschuss für neues „Worado“-Bauprojekt

Dormagen Die städtische Wohnbaugesellschaft „Worado“ startet eine umfangreiche Modernisierung in Rheinfeld. Dafür ist eine Zusammenarbeit mit der Energieversorgung Dormagen geplant.

Die neue Wohnraumgesellschaft „Worado“ hat mit der Umsetzung ihres zweiten Projektes begonnen. Nachdem im Dezember mit den Abbrucharbeiten am Nebengebäude der „Alten Schule Hackenbroich“ das erste Bauvorhaben der Gesellschaft angestoßen wurde, erfolgte nun der Startschuss für die Modernisierung eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses in Rheinfeld an der Piwipper Straße. Noch im Laufe dieses Jahres sollen dort vier rund 81 Quadratmeter große Wohnungen mit jeweils vier Zimmern entstehen. „Gerade diese Wohnungsgrößen sind in Dormagen aktuell stark nachgefragt“, sagt „Worado“-Geschäftsführer Uwe Heidel.