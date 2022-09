Moratorium wegen hoher Nebenkosten für Mieter? : Wohnungsfirmen sind für Kündigungsschutz 

Düsseldorf Viele Mieter fürchten, die Nebenkosten wegen der hohen Preise nicht zahlen zu können. Der größte deutsche Vermieter Vonovia spricht sich für ein Moratorium aus. Das müsste zeitlich befristet sein.

Als vor zwei Jahren die Pandemie in Deutschland Auswirkungen auf die Einkommen der Menschen hatte, beschloss die Bundesregierung eine Sonderregelung für Mieter und Vermieter: Wer wegen der Pandemie weniger (wegen Kurzarbeit) oder gar kein Einkommen (beispielsweise wegen Jobverlust) hatte und deshalb zwischen April und Juni 2020 seine Miete nicht zahlen konnte, dem durfte der Vermieter nicht kündigen. Mieter hatten danach zwei Jahre Zeit, die Mietrückstände nachzuzahlen. Danach sollte das Kündigungsrecht des Vermieters wieder aufleben.

In der Energiekrise lebt wegen stark gestiegener Gas- und Strompreise die Sorge um die Zahlungsfähigkeit der Mieter wieder auf. Vorsorglich versucht der Bundesverband der Wohnungsunternehmen (GdW) zu beruhigen: „Wie schon im Zuge der Corona-Pandemie werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise keine Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den Nebenkostenabrechnungen vornehmen“, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Aber damit ist das Problem natürlich nicht gelöst. Denn den Zahlungsrückstand müssen die Mieter ja irgendwann doch aufholen, und wenn die Energiepreise noch weiter steigen, könnte das für manche immer schwieriger werden. Deswegen fordern die Vermieter genau wie der Deutsche Mieterbund, wie manche Ökonomen und die Union genau wie Gewerkschafter und die Linke einen Gaspreisdeckel, dem sich die Koaltion aber bislang mit Verweis auf das Entlastungspaket verweigert. Zudem gilt Gedaschkos Zusage natürlich nicht für jeden Vermieter in Deutschland. Was man natürlich im Einzelfall auch verstehen kann, weil die Vermieter ja bei der Finanzierung höherer Gaspreise in Vorleistung gehen und ihr Geld erst später über die Nebenkostenabrechnung bekommen. Einem Kündigungsmoratorium könnte allerdings niemand aus dem Weg gehen, wenn er dadurch nicht selbst existenziell bedroht würde.