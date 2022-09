Stromfresser Weihnachtsbeleuchtung : Energiesparen mit der Lichterkette

Düsseldorf Wie viel Strom verbrauchen Lichterketten wirklich? Lohnt sich eine Umstellung, wenn man noch alte Glühbirnen nutzt? Worauf es bei der Leuchtdeko ankommt und warum sie eher nicht zum Stromsparen im Großen taugen.

Bald erleuchten zur dunklen Jahreszeit wieder zahlreiche Lichterketten-, schläuche- und -netze deutsche Vorgärten und Häuser. In Zeiten ungewöhnlich teurer Energiekosten stellt sich für viele Verbraucher die Frage: Welche potenziellen Energiefresser sollte man noch nutzen und wenn ja, wie?

Auch Lichterketten gehören dazu. Bei ihnen unterscheidet man im Grunde zwischen zwei Arten. Herkömmliche Lichterketten, die mit Glühbirnen funktionieren, werden zunehmend von den moderneren, stromsparenderen LEDs abgelöst. Im Handel sind mittlerweile fast ausschließlich nur noch letztere erhältlich, während in Hunderttausenden deutschen Deko-Truhen noch die alten Ketten schlummern.

Lichterketten sollte man nur dann einschalten, wenn sie jemand sehen kann. Nachts und bei Abwesenheit gehören sie also ausgeschaltet. Eine entsprechend eingestellte Zeitschaltuhr sorge für Lichtpausen.

Die alten Glühbirnen haben häufig eine Leistung zwischen 30 und 50 Watt, verbrauchen also stündlich 30 bis 50 Wattstunden. Angenommen, man lässt beispielsweise eine 30-Watt-Lichterkette mit 50 Lämpchen täglich im Dezember während der dunklen Abendstunden angeschaltet (etwa zwischen 16 und 24 Uhr), also über acht Stunden, ergibt sich für 31 Tage ein Verbrauch von 7,4 Kilowattstunden (kWh). Bei einem aktuellen durchschnittlichen Strompreis von 42 Cent pro kWh (Quelle: Verivox) ergeben sich monatliche Kosten von 3,10 Euro.

Vergleichbare LED-Ketten kosteh im Verbrauch nur ein Bruchteil davon. Eine 50er-LED-Kette mit 2,5 Watt Leistung, die unter denselben Bedingungen läuft, hat einen Verbrauch von 0,6 kWh und verursacht somit Kosten von rund 25 Cent. Trotz des großen Unterschieds: Für beide Varianten sind die Kosten im Vergleich zu anderen Stromverbrauchern rund ums Haus immer noch sehr gering, hohe Summen lassen sich also nicht einsparen. Das sieht natürlich anders aus, wenn man nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von Lichterketten und anderer leuchtender Elemente betreibt.

In welcher Farbe eine Lichterkette strahlt, spielt für den Stromverbrauch übrigens keine Rolle.

Grundsätzlich gebe es wichtigere Stellschrauben, um Strom zu sparen. Dennoch: „Dekobeleuchtung hat keinen großen praktischen Nutzen. Es tut also nicht weh, sie mal auszuschalten“, sagt Sören Demandt. Das Sparen falle hier also leicht und sollte bei allen potenziellen Maßnahmen in Betracht gezogen werden.