Hohe Preise für Energie : Wirtschaftsweise fordert Entlastungen für Gaskunden und Habeck zweifelt an Gasumlage

Wirtschaftsweise fordert Entlastungen für Gaskunden und Habeck zweifelt an Gasumlage

Berlin Während der Bundeswirtschaftsminister einem Medienbericht mittlerweile die Gasumlage infrage stellt, hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm mehr Entlastungen der Bürger wegen der hohen Gaspreise gefordert.

„Im Bereich der Gaskunden muss noch mehr geschehen, weil die Gaspreise so stark gestiegen sind, dass hier extreme Belastungen anfallen“, sagte Grimm am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Preise verfünffachten sich oder es kommt sogar zu höheren Preissteigerungen. „Da muss deutlich etwas geschehen.“

Die Gaspreise sind vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine drastisch gestiegen. Ab Oktober kommt zudem die Gasumlage hinzu. In Deutschland wird knapp jede zweite Wohnung mit Gas beheizt.

Zuvor war bekannt geworden, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) laut einem Bericht des ARD-Hauptstadtstudios die Gasumlage infrage stellt. Dies habe Habeck in einer internen Sitzung der Grünen in der vergangenen Woche deutlich gemacht, berichtete das ARD-Hauptstadtstudio am Montagabend. Sein Abrücken von der Gasumlage begründete der Minister demnach mit „finanzverfassungsrechtlichen Zweifeln“.