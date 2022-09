Erstattung bei hohen Energiekosten : „Niemand, der durch Nachzahlungen in Not gerät, muss sich dafür schämen“

„Niemand, der durch Nachzahlungen in Not gerät, muss sich dafür schämen“

Duisburg Arbeitnehmer, die Heizkosten nachzahlen müssen, können einen Rechtsanspruch auf Erstattung durch die Jobcenter haben. Darauf hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in Duisburg hingewiesen. Was Betroffene jetzt tun müssen.

„Diese finanzielle Hilfe kann ein entscheidender Rettungsanker sein und sollte genutzt werden“, so die DGB-Regionsvorsitzende Angelika Wagner. „Niemand, der durch Nachzahlungen wegen hoher Energiepreise in Not gerät, muss sich dafür schämen, zum Jobcenter zu gehen.“