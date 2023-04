Konjunkturprognose Der Weg in die Zukunft wird steinig sein

Rezessionsphasen, Stagnation oder mageres Wachstum und die Gefahr einer anhaltend höheren Inflation - das ist der unschöne Cocktail, den die Institute angesichts der Demografie, der weltweiten Klimakrise und der notwendigen Dekarbonisierung in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Deutschland erwarten. Da fällt die Prognose für die nähere Zukunft im Vergleich noch geradezu tröstlich aus: Die Entwicklung der zurückliegenden Monate sei wegen des milden Winters glimpflicher gewesen als noch im Herbst erwartet, eine tiefere Rezession ausgefallen. Die rückläufigen Energiepreise und höhere Tariflöhne helfen, dass die Wirtschaft in diesem Jahr etwas mehr zulegen kann als bisher angenommen. Und weil die Preise weiter sinken dürften, sind laut der Prognose im nächsten Jahr immerhin 1,5 Prozent Wachstum drin.