Ausblick Kommt die Immobilien-Wende 2024?

Am deutschen Wohnungs­markt werden die Preise auch nach Pandemie und Krieg voraussichtlich weiter steigen. Das zeigt der im Frühjahr 2023 veröffentlichte „Postbank Wohnatlas 2021“, für den Experten des Hamburgischen Welt­wirtschafts­instituts eine Kauf­preis­prognose bis 2030 erstellt haben. Demnach ist vor allem in und um die urbanen Zentren mit weiteren Preis­aufschlägen zu rechnen. In mehr als der Hälfte der 401 deutschen Land­kreise und kreis­freien Städte können Haus- und Wohnungs­besitzer davon ausgehen, dass ihre Immobilie bis mindestens 2030 real an Wert gewinnt. Das sind gute Langfristnachrichten, die aber von der aktuellen Krisensituation am Markt überdeckt werden. Wenn selbst die vermeintlich Großen wie Benkos Signa-Gruppe mit Vorzeigeprojekten in NRW und ganz Deutschland ins Schlittern geraten, repräsentiert das den Druck, unter dem der Markt gegenwärtig steht.