Handel in Innenstädten Hoffnungsschimmer für Stadtzentren

Im Dezember 2020 gab die damalige Bundesregierung neue Maßnahmen gegen das Coronavirus bekannt, bis Mai 2021 befand sich Deutschland danach im zweiten Lockdown – mit Zwangsschließungen im Non-Food-Handel. Dadurch ist die Steigerung im abgelaufenen Jahr natürlich deutlicher ausgefallen als in Bereichen, die vom Lockdown nicht getroffen waren. Dazu gehört auch der Lebensmittelhandel (plus ein Prozent), der trotz der teils extremen Preissteigerungen nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine „am unteren Ende“ liegt, wie es in der Studie heißt.