Inflation kurz vor Ostern So teuer werden Eier, Spargel und Schokolade in NRW

An der Tankstelle hat der jüngste Anstieg des Ölpreises zunächst keine Auswirkungen auf die Spritpreise gehabt. Kurz nachdem die Organisation erdölexportierender Länder angekündigt hatte, die Förderung zu drosseln, stieg der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 nur um einen Zehntelcent auf 1,784 Euro je Liter. Beim Diesel war die Veränderung genauso klein: Der Preis stieg auf 1,681 Liter. Ob das so bleibt, ist offen. Nachdem der Ölpreis am Montag um acht Prozent gestiegen war, hatte der ADAC erklärt, das könnte „in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen“ führen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Mineralölkonzerne kurz vor Ostern doch noch mit deutlichen Anhebungen auf die Preissteigerungen beim Rohöl reagieren würden, hieß es am Dienstagnachmittag. Weiterhin gilt laut ADAC die Regel für Autofahrer: Am preiswertesten ist es morgens zwischen 7 und 8 Uhr, am teuersten abends von 19 bis 21 Uhr.