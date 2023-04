Hohe Kosten für Neubauten Baupreise in NRW um 13 Prozent gestiegen

Insgesamt vergab die NRW.Bank im vergangenen Jahr Fördermittel in Höhe von 13,6 Milliarden Euro, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Es war die zweithöchste Fördersumme in ihrer Geschichte. Allein in das Förderthema Energiewende/Umweltschutz flossen 3,1 Milliarden Euro. 1,7 Milliarden Euro gingen in verschiedene Sonderprogramme - beispielsweise zur Linderung der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Hochwasserkatastrophe 2021.