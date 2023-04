Start-up Kid Coins aus Düsseldorf Mehr Familien-Zeit per App

Es ist ein langweiliger Abend mitten in der Pandemie. Phillipe Münzenmaier und sein achtjähriger Sohn Lukas sitzen auf der Couch und wissen nicht so recht, was sie mit ihrer gemeinsamen Zeit anfangen sollen. Sie zappen durch die Streamingdienste, können sich aber nicht für einen Film entscheiden. Bis Münzenmaier anfängt, von früheren Kino-Abenden zu schwärmen. Mit allem Drum und Dran – Eis, Nachos, Dips und Gummibärchen, Tickets und Filmplakat. Und diesem Duft nach frischem Popcorn. Das wäre jetzt was. Aber weil Kinos ja pandemiebedingt noch geschlossen sind, basteln sie die Tickets kurzerhand selbst, malen ein Filmplakat und rühren Dips an. Die Küche sperren sie mit einem Band mit der Aufschrift „Staff only“ (dt. Nur Personal) ab. „Die Vater-Sohn-Zeit hätte nicht kreativer und schöner sein können“, sagt Münzenmaier.