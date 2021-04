Online-Konferenz mit über 40 Branchenvertretern : Viel Frust beim „Wirtschaftsgipfel“ mit Peter Altmaier

Berlin Eine gesetzliche Testpflicht in Unternehmen ist aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht sinnvoll. Bei einem virtuellen „Wirtschaftsgipfel“ am Donnerstag mit Vertretern von mehr als 40 Branchenverbänden sagte Altmaier nach Angaben von Teilnehmern, eine Testpflicht bringe nichts, weil sie in der Kürze der Zeit nicht kontrolliert werden könne.

Es würde Wochen dauern, solche Kontrollen einzurichten - in dieser Zeit werde die Impfkampagne Fahrt aufnehmen, sagte Altmaier. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beriet am Donnerstag mit mehreren Ministern, darunter auch Altmaier, wie das Testen in Betrieben schneller ausgeweitet werden könnte. Die Entscheidung der Regierung über eine Testpflicht soll in Kürze fallen. Sie könnte bereits am kommenden Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.

In den Online-Gesprächsrunden mit Altmaier am Donnerstag lehnten die Wirtschaftsvertreter gesetzliche Vorgaben dagegen entschieden ab. Sie verwiesen auf eigene Befragungen, wonach bereits 80 bis 90 Prozent aller Unternehmen ihre Mitarbeiter vor Ort testen oder dies vorbereiten. Das gewerkschaftseigene Forschungsinstituts WSI kam hingegen nach Auswertung eigener Daten nur auf 23 Prozent der Beschäftigten, die bisher getestet würden. Auch die Arbeitgeber räumten am Donnerstag ein, dass die Quote der getesteten Mitarbeiter wohl erst 27 Prozent betrage.

Arbeits- und Wirtschaftsministerium haben in den vergangenen Tagen eigene Erhebungen gestartet. Das SPD-geführte Arbeitsministerium lässt 2000 Beschäftigte befragen, davon 1000 vertieft. Altmaiers Ministerium erhebt Daten bei Unternehmen. Auf Basis der Ergebnisse will die Regierung entscheiden, ob sie wirklich zum harten Instrument einer bundesweiten Testpflicht greifen will. Die Länder Berlin und Sachsen hatten die Testpflicht Ende März bereits eingeführt.

Bisher stünden den Unternehmen nicht genügend Tests zur Verfügung, kritisierten die Wirtschaftsvertreter gegenüber Altmaier. Zudem kämen hohe Kosten auf sie zu, die die Gewinnmargen dezimierten. Nach Berechnungen der Wirtschaft könnten für die Tests in allen Unternehmen mindestens 340 Millionen Euro wöchentlich anfallen. Diese Kosten müsse der Staat übernehmen, forderten die Verbände.

Sie warnten Altmaier zudem vor einem weiteren harten Lockdown. Schon die Diskussionen darüber verunsichere jetzt auch Industrieunternehmen, erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Peter Adrian. Es dürfe nicht sein, dass der Staat versuche, organisatorische und finanzielle Lasten in der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft abzuschieben. Der Präsident des Gastgewerbe-Verbands Dehoga, Guido Zöllick, sagte nach Angaben von Teilnehmern, ihm „schwillt der Kamm“, wenn er sehe, dass Impf- und Testzentren nicht rund um die Uhr geöffnet hätten, gleichzeitig aber den Unternehmen mit einer Testpflicht gedroht werde.