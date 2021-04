Kostenpflichtiger Inhalt: Mit staatlicher Gegenleistung : Corona-Testpflicht für Unternehmen muss kommen

Ein Mann im Anzug wird auf Corona getestet (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Berlin Wenn von Kindern in den Grundschulen ein Corona-Schnelltest verlangt wird, ist das auch Unternehmen zuzumuten. Die Test-Quote in Betrieben ist noch nicht hoch genug, und die freiwillige Selbstverpflichtung führt bisher nicht schnell genug zum Ziel. Eine Testpflicht liegt also nahe – aber nur mit einer Gegenleistung des Staates.