Dividende : Die Deutsche Telekom AG lädt zur Hauptversammlung 2021 ein

Die Deutsche Telekom AG lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein. Wie hoch die Dividende in diesem Jahr ausfällt, erfahren Sie hier.

Wann findet die Telekom-Hauptversammlung 2021 statt?

Die Deutsche Telekom AG lädt ihre Aktionäre am Donnerstag, den 1. April 2021, zur diesjährigen Hauptversammlung ein. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Aktionärsversammlung in diesem Jahr etwas anders abgehalten.

Wo findet die Telekom-Hauptversammlung 2021 statt?

Die virtuelle Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr (MESZ) und wird über die gesamte Dauer in Bild und Ton live übertragen.

Wer darf an der Telekom-Hauptversammlung 2021 teilnehmen?

Alle Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, dürfen an der ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG teilnehmen, vorausgesetzt, sie haben sich spätestens bis zum 29. März 2021 angemeldet.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Telekom AG 2021?

Für das beendete Geschäftsjahr 2019/2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Telekom AG eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro pro dividendenberechtigte Stückaktie vor.

Wie hoch war die letzte Dividendenauszahlung der Telekom AG?

Wann erfolgt die Ausschüttung der Telekom-Dividende 2021?

Gemäß §58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Daher dürfte die Dividende am 8. April 2021 an die Depotbanken ausgezahlt werden.