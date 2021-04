Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer : Arbeitgeber melden hohe Testquote von 80 bis 90 Prozent in deutschen Firmen

Arbeitgeber melden hohe Testquote von 80 bis 90 Prozent in deutschen Firmen

Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern längst Schnelltests an, sagen die Arbeitgeber. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen eine gesetzliche Corona-Testpflicht in den Betrieben unbedingt verhindern. Die freiwillige Selbstverpflichtung zum Testen werde von den allermeisten Unternehmen befolgt, berichten sie. Doch gewerkschaftsnahe Experten kommen zu ganz anderen Ergebnissen.

Die deutschen Unternehmen treiben nach Angaben der Arbeitgeber die Corona-Schnelltests in ihren Betrieben voran. „Zwischen 80 und 90 Prozent der deutschen Unternehmen testen oder bereiten den Teststart unmittelbar vor“, teilte die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) auf Basis einer gemeinsamen Analyse mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), den Industrie- und Handelskammern (DIHK) sowie dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mit. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen und mittleren Unternehmen seien dem Aufruf der Verbände gefolgt.

Die Spitzenverbände hatten ihre Mitglieder vor knapp einem Monat aufgerufen, auf freiwilliger Basis Angebote zu machen, um in der dritten Welle der Pandemie eine höhere Sicherheit in Büros zu gewährleisten. „Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Dazu zählen Lieferschwierigkeiten und Beschaffungsprobleme, aufwendige Organisation der Tests in Betrieben sowie eine zögerliche Annahme des Testangebots bei Beschäftigten und zusätzlich rechtliche Unsicherheiten“, berichtete die BDA.